UE/Von der Leyen: trabalhamos próximos dos EUA para alcançar acordo, mas nos mantemos firmes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Von der Leyen comentou ainda que teve uma boa conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, para ajudar no avanço das negociações.

A presidente da Comissão Europeia também destacou o trabalho do bloco para finalizar acordos comerciais com o Mercosul, México, Suíça e Índia. No caso indiano, von der Leyen espera concluir o acordo até o fim deste ano. Sobre o Mercosul, ela pontuou que o "enorme mercado" é uma grande oportunidade para países europeus e que poderá ser acessado por empresas e consumidores dos dois lados. "E teremos mais acordos, porque o mundo busca por parceiros em que possa contar, e a Europa é este parceiro", defendeu.