Trump se reúne com presidentes africanos com foco em minerais

No começo do almoço, no entanto, Trump deixou claro o motivo principal do convite, ao citar os "lugares vibrantes, terras muito valiosas, grandes minerais, grandes depósitos de petróleo" daquele continente. "A África tem um grande potencial econômico, como poucos lugares, em vários sentidos", acrescentou, ao manifestar que desejava aumentar a participação dos Estados Unidos naquela região.

Trump colocou os minerais no centro de suas negociações com diversos países, como a Ucrânia, e no âmbito do acordo de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo.

Os cinco presidentes africanos convidados lideram países ricos em minerais, principalmente ouro e terras raras, componentes essenciais para a economia global, principalmente para dispositivos eletrônicos e veículos elétricos.

"Temos minerais, terras raras, minerais raros. Temos manganês, urânio e boas razões para acreditar que temos lítio e outros minerais", destacou o presidente da Mauritânia, Mohamed El Ghazouani.