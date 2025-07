Suprema Corte dos EUA anula decisão de juíza e abre caminho para demissões em massa de Trump

O governo dos Estados Unidos recebeu a autorização da Suprema Corte nesta terça-feira, 8, para realizar demissões no serviço público federal e desmantelar a estrutura de agências. A decisão pode resultar na perda de empregos para milhares de funcionários públicos americanos, em áreas como o Departamento de Estado, do Tesouro e de Habitação e Desenvolvimento.

O caso significa um teste crucial do tamanho do poder do presidente Donald Trump para reestruturar o governo federal sem participação do Congresso. Tecnicamente, a decisão dos juízes é temporária e orienta como o governo pode agir enquanto os planos de Trump são desafiados judicialmente. Mas, na prática, significa que o presidente pode prosseguir com a reestruturação até que a questão seja julgada em definitivo.

"Não é papel deste tribunal intervir e questionar as conclusões factuais de um tribunal inferior", acrescentou, em uma posição semelhante a que expressou no mês passado no caso que diminuiu o poder dos juízes de tribunais inferiores.

Embora os votos não tenham sido divulgados, a decisão incluiu uma breve concordância pública da juíza Sonia Sotomayor, uma dos três liberais do tribunal - o que sugere amplo consenso entre os juízes quanto ao resultado. Sotomayor escreveu que concordava com a decisão da Suprema Corte, mas acrescentou que os tribunais de primeira instância são "livres para considerar" a legalidade dos planos de cortes da Casa Branca.

Nas últimas semanas, os juízes emitiram outras decisões em pedidos de emergência que permitiram aos membros do Departamento de Eficiência Governamental obter acesso a registros confidenciais de milhões de americanos mantidos pela Administração da Previdência Social. As decisões também encerraram um programa humanitário destinado a dar residência temporária a mais de 500 mil imigrantes de países que enfrentam guerra e crise política e deram autorização a Trump para demitir dois chefes de agências independentes.

Ela afirmou que "ninguém contesta seriamente" que o decreto executivo do presidente americano "levaria a enormes consequências no mundo real", incluindo "o desmonte de grande parte do governo federal, conforme criado pelo Congresso".

Em maio, uma juíza do Tribunal Distrital Federal do Distrito Federal do Distrito Norte da Califórnia, Susan Illston, suspendeu temporariamente os planos da Casa Branca para as demissões e encerramento de programas. A decisão impediu que mais de 20 agências da administração americana avançassem nos planos de cortes.

O pedido sobre as demissões em massa em agências federais decorre de um decreto executivo, assinado por Trump em fevereiro, em que instrui as autoridades a elaborarem planos para cortes em larga escala na administração federal.

A princípio, Illston bloqueou os decretos por duas semanas. Ela expandiu o bloqueio no mesmo mês, sob o argumento de que o decreto havia criado uma ameaça aos serviços essenciais prestados pelo governo.

De acordo com a juíza, os cortes também provavelmente são ilegais sem a aprovação do Congresso. Ela concluiu que o presidente não pode conduzir uma reorganização ampla do poder executivo sem a cooperação do Congresso e precisaria seguir o processo aprovado pelo poder legislativo para reestruturação do governo. As demissões e o fechamento de agências foram congeladas de forma temporária durante a tramitação do processo.

O governo Trump recorreu da decisão, mas um tribunal de segunda instância manteve a decisão da juíza. A reação, então, foi um pedido de emergência na Suprema Corte.

Na ação, o procurador-geral americano John Sauer afirmou que a decisão do juiz de primeira instância proibiu "quase todo o poder executivo - 19 agências, incluindo 11 departamentos ministeriais" de executar os planos de Trump para reformular o governo. Para ele, a decisão de primeira instância se baseou na premissa "indefensável" de que o presidente deve ter "autorização estatutária explícita" do Congresso para agir com base em "decisões internas de pessoal do poder executivo".

Em resposta, o sindicato dos trabalhadores federais dos EUA, autores da ação inicial, afirmaram que os tribunais inferiores determinaram corretamente que o decreto de Trump provavelmente excedeu a autoridade e violou a separação de poderes. "Por mais de 100 anos, presidentes de todo o espectro político obtiveram autorização do Congresso antes de empreender a reorganização do governo federal", escreveram em um memorando aos juízes.