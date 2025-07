Sudão do Sul diz que deportados pelos Estados Unidos estão sob custódia de seu governo

Apenas um dos deportados é do Sudão do Sul, mas o governo do presidente americano, Donald Trump busca a todo custo transferir os migrantes para terceiros países.

Oito migrantes deportados pelos Estados Unidos, incluindo três latino-americanos, ficaram sob custódia do Sudão do Sul, país afetado pela instabilidade crônica, informou o Ministério das Relações Exteriores da nação africana.

"O Sudão do Sul respondeu positivamente ao pedido das autoridades americanas como um gesto de boa vontade, cooperação humanitária e compromisso com nossos interesses mútuos", acrescenta o comunicado.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul, Apuk Ayuel Mayen, afirmou que Juba mantém um firme compromisso com seu povo, incluindo "seus cidadãos que retornam sob quaisquer circunstâncias".

str-rbu/mas/zm/fp