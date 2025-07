Recente onda de calor na Europa foi até 4°C mais quente devido às mudança climáticas

As mudanças climáticas provocadas pelo uso de combustíveis fósseis fizeram com que a recente onda de calor no oeste da Europa fosse até 4°C mais quente em muitas cidades, o que expôs milhares de pessoas vulneráveis a um estresse térmico perigoso, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira.

"Calculamos que as mudanças climáticas amplificaram a onda de calor em aproximadamente 2º a 4°C na maioria das cidades estudadas, incluindo Paris, Londres e Madri", declarou Ben Clarke do Imperial College de Londres, que coordenou a pesquisam em parceria com a London School of Hygiene and Tropical Medicine.

O episódio provavelmente resultou em um número muito maior de mortes relacionadas ao calor do que na ausência da influência das mudanças climáticas, conclui o "estudo rápido", que teve a participação de mais de 10 pesquisadores de cinco instituições europeias. Os balanços oficiais devem ser divulgados dentro de várias semanas.

Para avaliar a influência das mudanças climáticas, os cientistas simularam a intensidade deste episódio em um mundo que não teria registrado o uso em larga escala de carvão, petróleo e gás, baseados em dados meteorológicos históricos.

Eles concluíram que a onda de calor "teria sido de 2 a 4°C menos intensa" sem as mudanças climáticas em 11 das 12 cidades estudadas.