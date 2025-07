Pessoas protestam no centro de Teerã, no Irã, após o ataque de Israel em 13 de julho de 2025 / Crédito: ATTA KENARE / AFP

O programa nuclear iraniano entrou em nova fase após os ataques coordenados por Israel e Estados Unidos. A ofensiva, que mirou instalações de enriquecimento de urânio, provocou uma resposta imediata de Teerã: fim da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e ameaças de saída do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Mas afinal, qual futuro esperar para o programa nuclear iraniano?

Donald Trump na presidência dos Estados Unidos só elevou a temperatura do cenário. Trump já declarou que o Irã "jamais terá uma bomba nuclear enquanto estiver no poder", voltou a defender a legitimidade de ataques preventivos e ameaçou o regime dos aiatolás. Para especialistas, a postura americana empurra o Irã para uma rota de endurecimento e realinhamento geopolítico.



Além do aparato convencional, Teerã aposta em subterrâneos, camuflagem e uma nova arquitetura tecnológica baseada em sistemas chineses — inclusive com abandono do GPS. Há especulações sobre a compra de caças J10-C da China, com possível entrega emergencial de até 40 unidades.

A cooperação com a Rússia, embora estratégica, é limitada. “A Rússia joga xadrez com o Irã, mas cada peça enviada ao Oriente Médio é um risco calculado contra a Ucrânia”, diz o professor. O Kremlin tem evitado fornecer caças Sukhoi ou sistemas S-400, preferindo atualizações de radar e softwares.

A ruptura com a AIEA marca a ruptura da última linha de transparência entre Teerã e o Ocidente. “Duvido muito que o Irã volte a cooperar com a agência para conter ofensivas. Isso não impediu antes e dificilmente impediria agora”, analisa Vladimir. A decisão contou com respaldo da diplomacia russa.



A possível saída do TNP seria a próxima etapa. Hoje, o Irã ainda é signatário do tratado, mas fontes diplomáticas indicam que a retirada está sendo debatida internamente. “O Irã olha para a Coreia do Norte e vê um escudo nuclear. Acho que o caminho norte-coreano é uma alta possibilidade”, diz Vladimir.

Atualmente, o Irã acumula cerca de 400 kg de urânio enriquecido a 60%, o que, segundo especialistas, pode ser convertido em até nove ogivas. Oficialmente, o país nega intenções militares, mas a ausência de inspeções e o avanço técnico alimentam o temor global.

O Aiatolá Khamenei veta o uso de armas nucleares por razões religiosas, mas essa barreira é mais política do que dogmática. “Com a reanálise das circunstâncias, vejo margem para flexibilizar o ditame religioso”, aponta Vladimir. A decisão caberia ao aiatolá ou ao Conselho dos Guardiões.