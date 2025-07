Pinturas do astro pop Ed Sheeran serão vendidas em Londres

Denominadas Cosmic Carpark Paintings, as obras serão expostas ao público de 11 de julho a 1º de agosto na galeria no centro da capital britânica.

Pinturas abstratas e uma série de gravuras assinadas pelo astro do pop britânico Ed Sheeran serão colocadas à venda com parte da renda destinada a projetos sociais, anunciou a galeria londrina Heni nesta quarta-feira (9).

A Ed Sheeran Foundation, cuja missão é apoiar a educação musical nas escolas, receberá uma parte dos lucros das vendas (50% no caso das pinturas), de acordo com o comunicado da galeria.

Segundo o jornal The Guardian, as pinturas serão vendidas a 900 libras cada (cerca de R$ 6.736, na cotação atual).

As telas, coloridas e expressionistas que recordam o artista americano Jackson Pollock, não são as primeiras criações do cantor, um pintor amador em seu tempo livre desde 2019, segundo a galeria.

Em 2020, ele usou uma de suas primeiras obras como a capa oficial de seu álbum Afterglow.