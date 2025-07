Petróleo fecha em alta moderada frente a tensões no Mar Vermelho

O preço do barril do Brent do mar do Norte para entrega em setembro subiu 0,06%, a 70,41 dólares.

O petróleo oscilou nesta quarta-feira (9) e fechou em leve alta, impulsionado em certa medida pelas tensões no Oriente Médio e apesar de as reservas de óleo cru terem disparado nos Estados Unidos.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em agosto subiu 0,07%, a 68,38 dólares.

Esta semana, "os ataques dos huthis contra navios no mar Vermelho" deram um "certo apoio" aos preços do petróleo, segundo analistas do ING.

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quarta-feira, um ataque mortal contra um navio mercante no Mar Vermelho, o segundo em menos de 24 horas desde que estes insurgentes retomaram suas operações militares nesta estratégica via comercial.

Uma interrupção do fornecimento de petróleo no Oriente Médio faria os preços do petróleo subirem.