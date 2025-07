Otan e Alemanha defendem mais gastos em defesa e aumento de pressão contra a Rússia

Durante coletiva de imprensa conjunta nesta quarta-feira, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, destacaram a necessidade urgente de reforçar os investimentos em defesa diante da escalada de tensões com a Rússia.

"Concordamos em aumentar massivamente nossos investimentos em defesa na cúpula da Otan", disse Merz, ressaltando ser preciso "agir, após a cúpula, para conter a ameaça russa contra a Europa". Segundo ele, a Alemanha vai investir em novos equipamentos militares e em novas tecnologias de defesa, diante de uma Rússia que "está ameaçando a paz, liberdade e prosperidade em toda a região do Atlântico Norte".