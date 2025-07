México apreende quase 15 milhões de litros de combustível roubado de trens abandonados

As autoridades mexicanas apreenderam cerca de 15 milhões de litros de diesel, gasolina e derivados de petróleo roubados de dois trens abandonados em um estado que faz fronteira com o Texas. A apreensão ocorreu dias após as autoridades terem dito que desmantelaram uma quadrilha de roubo de combustível que operava no centro do México com a prisão de 32 pessoas.

O secretário de Segurança do México, Omar García Harfuch, disse no X na segunda-feira, 7, que os dois trens-tanque foram encontrados perto das cidades de Ramos Arizpe e Saltillo, no estado de Coahuila. García Harfuch não disse de onde vinha o combustível, para onde estava sendo levado ou se estava relacionado às prisões da semana passada.