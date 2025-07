Macron considera 'crucial' aliança franco-britânica em IA para alcançar EUA e China

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A parceria entre o Reino Unido e a França é fundamental, pois enfrentamos exatamente os mesmos desafios, e unir forças é a melhor maneira de atingir uma massa crítica em termos de nossos talentos, nossos laboratórios, nossos principais participantes ou nossas capacidades de financiamento", acrescentou.

Vários acordos científicos e tecnológicos foram anunciados durante a visita de Macron, incluindo um novo laboratório de engenharia conjunto entre o Imperial College London e o Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS) da França.

"Do Concorde ao Túnel do Canal, a colaboração franco-britânica resultou em feitos icônicos de engenharia", disse Hugh Brady, presidente do Imperial College London, em um comunicado.

De acordo com o comunicado, o laboratório deve "avançar rapidamente as prioridades estratégicas do Reino Unido e da França", especialmente no campo da IA.