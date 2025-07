Linda Yaccarino se demite após dois anos como CEO do X

Em um comunicado publicado na própria plataforma, Yaccarino disse ter decidido deixar o cargo após o que ela descreveu como "dois anos incríveis" no comando da empresa durante sua grande transformação.

Linda Yaccarino renunciou, nesta quarta-feira (9), do cargo de CEO (diretora-executiva) da plataforma X, a rede social antes conhecida como Twitter, após dois anos à frente da empresa de propriedade do bilionário Elon Musk.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ela não deu nenhuma explicação para a sua saída, mas sua demissão ocorre no momento em que o Grok, chatbot de inteligência artificial do X, é alvo de duras críticas por comentários antissemitas enaltecendo Adolf Hitler e insultando o islã em postagens diferentes na plataforma.

Em uma breve resposta à postagem de Yaccarino no X, Musk escreveu: "Obrigado por suas muitas contribuições".

Yaccarino, ex-executiva de publicidade da NBCUniversal, assumiu como CEO do X em junho de 2023, substituindo Musk, que estava no cargo desde que comprou o Twitter em outubro de 2022 por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões, em cotação da época).

Sua nomeação ocorreu em um momento em que Musk buscava se concentrar no desenvolvimento de produtos, trazendo para sua empresa uma experiente gerente de mídia para restaurar a confiança dos anunciantes.