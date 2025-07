Israel e Hamas mantêm posições apesar da pressão dos Estados Unidos por trégua

Chloe ROUVEYROLLES-BAZIRE, com Callum PATON em Doha

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta quarta-feira (9) que seu objetivo continua sendo eliminar o Hamas na Faixa de Gaza, apesar da pressão dos Estados Unidos por uma trégua e enquanto as negociações indiretas permanecem estagnadas.

Apesar do otimismo dos Estados Unidos, cujo enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse esperar um acordo, as conversações no Catar permaneciam paralisadas nesta quarta-feira.