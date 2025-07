Investigadores forenses identificam 260 mortos no acidente da Air India

Os investigadores forenses indianos identificaram as 260 pessoas mortas no acidente de um Boeing da Air India com destino a Londres ocorrido no mês passado, anunciaram as autoridades sanitárias nesta quarta-feira (9), dois dias antes da publicação de um relatório preliminar muito esperado sobre as causas do acidente.

"O balanço definitivo do acidente aérea sobe agora a 260 mortos", declarou à AFP Rakesh Joshi, diretor do principal hospital público de Ahmedabad. "Todos os restos humanos recuperados até agora no local do acidente foram identificados e entregues às suas famílias", acrescentou.