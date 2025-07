Incêndio florestal obriga Marselha e fechar aeroporto

Centenas foram desalojados, voos e trens foram cancelados, devido às chamas que afetam o sul da França e paralisam a segunda maior cidade do país.Um grande incêndio que começou na segunda-feira provocou nesta terça-feira (08/07) o fechamento do aeroporto de Marselha, um dos principais da França, com as autoridades também pedindo que moradores de várias cidades da região fiquem confinados em casa, com portas e janelas fechadas, devido à intensa fumaça. As chamas são impulsionadas por um forte vento mistral, temperaturas acima de 30 graus e a vegetação seca, especialmente após a onda de calor da última semana. Cerca de 400 pessoas foram desalojadas, 110 ficaram levemente feridas e voos e trens foram cancelados, de acordo com o balanço provisório do violento incêndio florestal que afeta Marselha, a segunda cidade mais populosa da França, com 850 mil habitantes. Fogo "sob controle" As autoridades esclareceram que, embora o incêndio que começou em uma cidade nos arredores de Marselha e tenha sido provocado pelo forte vento mistral e pelo calor "não esteja estabilizado", eles o têm "sob controle". "Neste momento, as pessoas devem permanecer confinadas em zonas residenciais nos setores afetados nas comunas de Les Pennes-Mirabeau, Jas de Rode, Pierrefeu e Bouroumettes", informou a prefeitura da região de Provence-Alpes-Côte d'Azur nas redes sociais, além de enviar mensagens de texto de alerta à população. É recomendado fechar portas e janelas, mas deixar as vias de entrada livres para o acesso de serviços de emergência, embora, por enquanto, não haja ordens de evacuação por parte das autoridades. Os bombeiros foram chamados para intervir em Les Pennes-Mirabeau, em uma região próxima à rodovia A552, no cruzamento entre a A55 e a A7. Nesse local, segundo informou a imprensa local, um veículo pegou fogo, e as chamas começaram a se espalhar rapidamente. Fechamento de aeroporto As autoridades tomaram a decisão de fechar as pistas do aeroporto próximo Aix Marseille Provence, cancelando decolagens e aterrissagens, com exceção das aeronaves envolvidas nos trabalhos de combate ao incêndio, especificou o canal de televisão BFM. Toda a costa mediterrânea francesa estava em alerta desde o fim de semana devido ao risco de incêndios florestais, e o incêndio nas portas de Marselha não é o único ativo. Na região de Narbonne, outro incêndio iniciado na segunda-feira já queimou cerca de 2 mil hectares e deixou uma dezena de feridos. O fogo também obrigou o fechamento da rodovia A9, que conecta a França com a Espanha pela costa mediterrânea, mas a circulação foi retomada na manhã desta terça-feira. md (EFE, AFP)