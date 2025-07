FBI abre investigação criminal contra ex-diretores do FBI e da CIA

A polícia federal dos Estados Unidos (FBI) abriu uma investigação criminal contra seu ex-diretor James Comey e o ex-chefe da CIA John Brennan, ambos críticos do ex-presidente Donald Trump, informaram meios de comunicação americanos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Fox News Digital, o FBI vai se concentrar em "possíveis irregularidades" na investigação sobre as acusações de interferência russa nas eleições de 2016, vencidas por Trump, e em supostas declarações falsas ao Congresso.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, nomeado por Trump, teria transmitido ao diretor do FBI, Kash Patel, uma série de "provas" sobre Brennan que sustentariam uma possível acusação, afirma a Fox News Digital, citando fontes do Departamento de Justiça.

Comey e Brennan foram nomeados pelo ex-presidente democrata Barack Obama.

Durante seu primeiro mandato (2017–2021), Trump demitiu Comey quando este chefiava uma investigação sobre se algum membro da campanha do republicano havia conspirado com Moscou para influenciar as eleições de 2016 entre ele e a candidata democrata Hillary Clinton.