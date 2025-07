Familiares buscam avó desaparecida após inundações no Texas

Nascida no México, Alicia Olvera completou 68 anos há duas semanas. Seus oito filhos, 25 netos e três bisnetos fizeram uma festa para ela na casa de sua filha Angélica, em um bairro perto de Austin, a capital do estado.

Enquanto escava a lama seca, Javier Torres recorda os finais de semana na casa de sua avó no Texas e a pesca no rio Guadalupe, o mesmo que transbordou na última sexta-feira e provavelmente a soterrou sob os escombros.

Em seguida, Alicia voltou a Hunt, uma cidade no centro-sul do Texas, às margens do rio, onde, há duas décadas, ela e seu marido José, de 70 anos, cuidam de uma casa em que trabalham e moram.

Ela estava no local nas primeiras horas da sexta-feira, 4 de julho, quando fortes chuvas fizeram com que o rio Guadalupe transbordasse repentinamente, varrendo tudo e matando pelo menos 100 pessoas, enquanto 160 ainda estão desaparecidas.

Quando seus familiares souberam do ocorrido pelo noticiário, ligaram para ela, sem sucesso. Eles então partiram em uma missão para encontrá-la. Passaram por estradas esburacadas e finalmente chegaram à casa de Alicia no sábado de manhã. Tudo estava coberto de lama.

A piscina onde Javier, de 24 anos, costumava brincar com seus primos, se tornou um pântano, enquanto a casa estava cercada por um lamaçal de vários metros de altura.