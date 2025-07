Departamento de Justiça dos EUA processa Califórnia por atletas transgênero

As estudantes atletas da Califórnia estão sendo submetidas a "competição desleal e perigo temerário devido à participação masculina em equipes esportivas femininas do ensino médio", afirmou o Departamento.

A ação acusa a Califórnia de violar o Título IX, a histórica lei de direitos civis que proíbe a discriminação por motivo de gênero em instituições de ensino que recebem apoio federal.

A ação do Departamento de Justiça é o mais recente episódio do confronto entre o governo do presidente republicano Donald Trump e o estado governado por democratas.

No mês passado, Trump enviou milhares de membros da Guarda Nacional a Los Angeles para reprimir protestos contra as batidas de agentes federais contra imigrantes em situação irregular.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que as tropas não eram necessárias para conter os protestos, em sua maioria pacíficos, mas seus esforços jurídicos para retirá-las fracassaram até o momento.