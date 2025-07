Davide Ancelotti colocará à prova a pouca paciência de John Textor

O primeiro técnico da era Textor no Botafogo foi o português Luis Castro, o que mais tempo ficou no cargo: 458 dias, segundo o site especializado Transfermarkt.

O trabalho de Lage durou 78 dias e 15 jogos, nos quais o Botafogo continuava na liderança do Brasileirão, mas com a vantagem que construiu reduzida. Lúcio Flávio comandou o time enquanto a diretoria escolhia um sucessor.

Cláudio Caçapa teve uma breve passagem como interino até julho de 2023, quando outro português, Bruno Lage, assumiu o cargo respaldado por sua experiência no Benfica e no Wolverhampton da Inglaterra.

O jogo foi marcado por um gesto de Nunes, com o qual parecia chamar de "chorão" o técnico do Aurora, Mauricio Sosa, pouco antes de a equipe boliviana igualar o placar.

Oito meses depois, no entanto, Jorge pediu demissão. Após 275 dias no cargo e 55 jogos como técnico alvinegro, ele chamou a atenção do Catar e foi contratado pelo Al-Rayyan.

- O beijo -

A fila andou com o brasileiro Carlos Leiria assumindo a equipe em janeiro, depois de sua passagem pelo sub-20 do Botafogo. Mas seu ciclo no time profissional durou apenas 43 dias e dez jogos.

Caçapa retornou como interino até a chegada do português Renato Paiva, em fevereiro.

Com ele, o Glorioso recuperou o rumo e conseguiu uma grande vitória na Copa do Mundo de Clubes sobre o campeão europeu, o Paris Saint-Germain, na fase de grupos. Depois do jogo, quando Paiva concedia entrevista, Textor deu um beijo no treinador diante das câmeras.

Mas a paixão acabou pouco mais de uma semana depois, com a eliminação nas oitavas de final diante do Palmeiras.

Segundo a imprensa, o americano ficou insatisfeito com o estilo conservador de Paiva e o português foi demitido depois de 121 dias e 23 jogos à frente do Botafogo.

- A aposta -

Agora, Davide Ancelotti é a aposta do empresário americano.

Ao anunciar a contratação de Davide, o Botafogo destacou sua "experiência direta na elite do futebol europeu" como auxiliar de Carlo Ancelotti e o definiu como um "treinador jovem, preparado e com forte ambição de construir seu próprio legado".

Ele terá tempo para colocar os primeiros alicerces de sua obra?

