Colômbia e EUA encerram sua crise diplomática

Na quinta-feira passada, Colômbia e EUA convocaram diplomatas para consultas após as acusações do presidente colombiano, Gustavo Petro, de um plano de golpe apoiado por políticos republicanos, que mais tarde foram desmentidas.

Washington convocou McNamara e Petro chamou García-Peña. Ambos já estão de volta às suas cidades.

Isso tem a ver com "o bem do país, não é apenas uma questão do presidente Petro ou da situação atual, mas de um relacionamento histórico", disse o embaixador colombiano à Blu Radio.

O diplomata repetiu que os EUA não têm nenhuma conexão com qualquer plano de golpe depois que Petro mencionou diretamente o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no início de junho.

"Após extensas consultas em Washington, cheguei a Medellín com preocupação contínua (...) sobre a retórica e as ações dos mais altos níveis do governo colombiano", disse McNamara em uma declaração separada.