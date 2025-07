China: UE precisa reequilibrar a sua própria mentalidade no momento, não relações comerciais

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, afirmou que a União Europeia (UE) precisa "reequilibrar a sua própria mentalidade, não as relações comerciais e econômicas com a China". "Esperarmos que a UE estabeleça verdadeiramente um entendimento mais objetivo, racional e pragmático em políticas sobre a China", acrescentou Mao, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

A porta-voz chinesa notou que as relações bilaterais sino-europeias são resultado de anos de construção macroeconômica, industrial e comercial dos dois lados e, portanto, não podem ser responsabilidade de apenas um país. "Temos que respeitar as leis da economia de mercado, e não forçar a compra e venda. A China está disposta a expandir importações de produtos de alta qualidade da Europa e espera o relaxamento de restrições aos produtos de alta tecnologia chineses", disse Mao.