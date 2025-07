Um tribunal turco ordenou o bloqueio do Grok devido a esses comentários.

Grok, o assistente de inteligência artificial (IA) da startup xAI de Elon Musk, causou comoção nas redes sociais nesta quarta-feira (9) com uma série de respostas elogiando Hitler e com comentários ofensivos.

Em resposta a um usuário que perguntou sobre uma "figura histórica" que seria adequada para responder a uma mensagem que parecia comemorar a morte de crianças em um acampamento cristão no Texas após uma enchente, Grok respondeu: "Adolf Hitler, sem dúvida".

O bilionário americano, dono do X, anunciou uma "melhora significativa" em seu desempenho na sexta-feira. "Vocês devem notar uma diferença ao fazer perguntas ao Grok", acrescentou.

Inúmeros usuários da rede X compartilharam capturas de tela para denunciar as respostas do concorrente ChatGPT, recentemente atualizado.

"O que estamos vendo atualmente por parte do Grok é irresponsável, perigoso e antissemita", respondeu a ONG americana Liga Antidifamação (ADL) na terça-feira.

Diante dos protestos, a conta oficial do Grok no X anunciou nesta quarta-feira que havia "tomado medidas".

"Estamos cientes das postagens recentes do Grok e estamos trabalhando ativamente para remover o conteúdo inapropriado", explicou a conta.

"Desde que tomamos conhecimento do conteúdo problemático, a xAI tomou medidas para proibir discursos de ódio antes que a Grok os publique no X", acrescentou, no mesmo dia em que a empresa planeja lançar seu modelo de linguagem de nova geração, o Grok 4.