Chanceler israelense considera 'factível' acordo de trégua com Hamas, apesar de divergências

O ministro das Relações Exteriores de Israel expressou, nesta quarta-feira (9), sua confiança na possibilidade de se alcançar um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza, apesar de não haver sinais de avanços nas negociações com o Hamas. O chanceler israelense, Gideon Saar, afirmou que "Israel está decidido a alcançar um acordo sobre os reféns e um cessar-fogo", após mais de 21 meses de guerra em Gaza, em um momento em que o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, enfrenta uma crescente pressão interna.

"Acredito que isto é factível. Se for alcançado um cessar-fogo temporário, negociaremos um cessar-fogo permanente", declarou Saar em uma coletiva de imprensa em Bratislava com seu contraparte eslovaco. As declarações do chanceler israelense estão em sintonia com o otimismo dos Estados Unidos, cujo emissário para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse esperar um acordo, apesar de as negociações indiretas no Catar estarem estagnadas. "Esperamos que ao final desta semana, chegaremos a um acordo que nos permita entrar em um cessar-fogo de 60 dias", assegurou. No entanto, Netanyahu segue ancorado em sua retórica e reiterou que seu objetivo continua sendo "eliminar" o Hamas da Faixa de Gaza.

"Não vamos ceder, nem por um momento, e isto é possível graças à pressão militar dos nossos heroicos soldados", acrescentou. Para Izzat al Risheq, um alto dirigente do Hamas, este objetivo não está em sintonia com a "realidade". "Gaza não vai se render (...) e é a resistência que imporá as condições", acrescentou em uma declaração oficial, embora este dirigente não faça parte da delegação negociadora.

- "Obstrução" - Uma fonte palestina afirmou que a delegação israelense se nega "a aceitar a livre circulação de ajuda humanitária na Faixa de Gaza" e a retirar seus soldados das áreas onde se instalaram desde março. "A delegação israelense se contenta principalmente em escutar ao invés de negociar, o que reflete a política atual de obstrução de Netanyahu", disse outra fonte palestina.

Até agora, todas as negociações terminaram sem resultados, com as duas partes trocando acusações pelo fracasso. Segundo Witkoff, o projeto de acordo prevê a devolução de dez reféns vivos em poder de grupos armados palestinos desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, assim como de nove reféns falecidos. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas, que desencadeou a guerra, 49 continuam em Gaza, 27 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelense.