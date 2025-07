Belinda Bencic é a segunda suíça a chegar à semifinal de Wimbledon, depois de Martina Hingis

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contra Andreeva, ela fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 7-6 (7/2), em duas horas e set minutos.

Antes da vitória desta quarta-feira, a única participação de Bencic em uma semifinal de Grand Slam havia sido no US Open de 2019.

Ela lutará por uma vaga na final de Wimbledon com a polonesa Iga Swiatek (N.4), que pouco antes eliminou a russa Liudmila Samsonova (N.19).

Ex-número 4 do mundo, a suíça de 28 anos tinha caído para a 489ª posição no ranking da WTA no início da temporada. Com a campanha em Wimbledon, ela voltará ao Top 20 na semana que vem.