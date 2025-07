Trump acusa Putin de falar 'bobagem' sobre a Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, acusou, nesta terça-feira (8), seu contraparte russo, Vladimir Putin, de falar "bobagem" sobre a Ucrânia e insinuou que poderia impor novas sanções contra Moscou.

Esta não foi a primeira vez que Trump se disse frustrado com o líder do Kremlin pela guerra que iniciou há quase três anos e meio com a invasão russa da Ucrânia.