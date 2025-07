TPI emite ordens de prisão contra dois líderes talibãs por perseguição a mulheres

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu ordens de prisão nesta terça-feira (8) contra dirigentes talibãs no Afeganistão por perseguição a mulheres, um crime contra a humanidade.

Os juízes do TPI afirmaram que havia "motivos razoáveis" para suspeitar que o líder supremo, Haibatullah Akhundzada, e o presidente da Suprema Corte do Afeganistão, Abdul Hakim Haqqani, "cometeram (...) o crime contra a humanidade de perseguição (...) com base no gênero".