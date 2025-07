Seleção feminina do País de Gales sofre leve acidente de ônibus na Eurocopa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A colisão do ônibus com outro veículo aconteceu perto do hotel da equipe, nos arredores de St.Gallen.

"O futebol é secundário e acho que, sim, estamos abaladas porque estamos longe do time neste momento, enquanto aconteceu este acidente", declarou em entrevista coletiva a treinadora Rhian Wilkinson, que chegou antes do resto do grupo com a capitã Angharad James para atender à imprensa.

"Mas temos um grupo formidável e me garantiram que todas estão bem. Nós nos preparamos para encarar o inesperado, é assim que podemos descrever isto", acrescentou Wilkinson.

"Faremos um balanço com todas para garantir que estão bem e depois poderemos nos concentrar no futebol novamente", continuou a treinadora.