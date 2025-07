Petróleo sobe mesmo com aumento de produção e mais tarifas

As cotações do petróleo continuaram em tendência de alta nesta terça-feira (8), já que os investidores não pareceram se importar com o aumento das cotas de produção da Opep+ e os novos anúncios de tarifas de Donald Trump.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, subiu 0,82%, para 70,15 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto, subiu 0,9%, a 68,33 dólares.