Número de mortos por enchentes no Texas passa de 100

O número de mortos por enchentes no Texas (EUA) chegou a 104 nesta terça-feira, 8, segundo autoridades locais. As buscam por pessoas desaparecidas após o ocorrido continuam, mas a esperança de encontrar sobreviventes diminuiu. Os esforços foram beneficiados pela melhora do clima: as tempestades que assolaram a região de Hill Country nos últimos quatro dias começaram a se dissipar, embora ainda fosse possível encontrar bolsões isolados de chuva forte.

O governador do Texas, Greg Abbott, planeja fazer outra visita nesta terça-feira ao Camp Mystic, o acampamento de verão cristão só para meninas, onde ao menos 27 campistas e conselheiros morreram durante as enchentes. As autoridades disseram na segunda-feira, 7, que 10 campistas e um conselheiro ainda não foram encontrados. Uma parede de água atingiu acampamentos e casas ao longo da margem do Rio Guadalupe antes do amanhecer de sexta-feira, 4. As pessoas saíram de suas cabanas, barracas e trailers e foram arrastadas por quilômetros, passando por troncos de árvores e carros flutuantes. Alguns sobreviventes foram encontrados agarrados a árvores. Há dúvidas sobre quais ações as autoridades locais tomaram para alertar os campistas e residentes que passavam o fim de semana do feriado da Independência dos Estados Unidos na área conhecida pelos habitantes locais como "beco das enchentes repentinas". Em reuniões públicas, os representantes do condado de Kerr, o mais atingido pelas chuvas, desviaram de perguntas sobre quais preparativos e avisos foram feitos quando os meteorologistas alertaram sobre condições de risco de vida.

"Definitivamente, queremos nos aprofundar e analisar todos esses aspectos", disse o gerente da cidade de Kerrville, Dalton Rice, nesta segunda-feira. "Estamos ansiosos para fazer isso assim que conseguirmos concluir a busca e o resgate." Alguns acampamentos estavam cientes dos perigos e monitorando o clima. Pelo menos um deles transferiu centenas de campistas para terrenos mais altos antes das enchentes. Mas muitos foram pegos de surpresa. Vítimas

As equipes de busca encontraram os corpos de 84 pessoas, incluindo 28 crianças, no condado de Kerr, onde fica o Camp Mystic e vários outros acampamentos de verão próximos ao rio, segundo as autoridades. Dezenove mortes foram registradas nos condados de Travis, Burnet, Kendall, Tom Green e Williamson. Entre os mortos confirmados, estão irmãs, de 8 anos, da cidade de Dallas, que estavam no Camp Mystic, e um ex-técnico de futebol e sua esposa, que estavam hospedados em uma casa à beira do rio. Suas filhas ainda estão desaparecidas. Elizabeth Lester, mãe de crianças que estavam no Camp Mystic e no vizinho Camp La Junta durante a enchente, disse que seu filho pequeno teve que nadar pela janela de uma cabana para escapar. Sua filha fugiu pela encosta enquanto as águas da enchente batiam em suas pernas. Ambos sobreviveram.