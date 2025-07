Netanyahu resgata plano de Trump para expulsar palestinos de Gaza e cita Nobel da Paz

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, endossou durante um jantar na Casa Branca nesta segunda-feira, 7, o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar os palestinos da Faixa de Gaza. A declaração aconteceu no momento em que as autoridades de Israel e do Hamas negociam um cessar-fogo para o conflito. Durante o jantar, o premiê também afirmou que indicou Trump ao Prêmio Nobel da Paz.

"Estamos trabalhando com os EUA para encontrar países dispostos a concretizar o que sempre dizem: que querem dar aos palestinos um futuro melhor", declarou Netanyahu. A ideia, que foi apresentada pela primeira vez por Trump no início do ano, é rejeitada pelos palestinos, que querem o reconhecimento do Estado da Palestina.