Negociações para trégua em Gaza são retomadas sob pressão de Trump

"As negociações indiretas foram retomadas esta manhã em Doha", declarou à AFP uma fonte palestina próxima às conversações.

As negociações entre Israel e Hamas sobre um cessar-fogo em Gaza foram retomadas nesta terça-feira (8) no Catar, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, durante uma reunião na segunda-feira em Washington, para alcançar um acordo que termine com a guerra.

"Até o momento não houve qualquer avanço, mas as negociações continuam", acrescentou a fonte no terceiro dia de conversações, que acontecem com a participação de mediadores estrangeiros.

As negociações indiretas entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas começaram em Doha no domingo, com o objetivo de negociar um cessar-fogo após 21 meses de um conflito devastador.

Na segunda-feira, em um encontro entre o presidente americano e o premiê israelense na Casa Branca, Trump negou a existência de qualquer "obstáculo" para as negociações.

"Acho que as coisas estão indo muito bem", disse o republicano aos jornalistas no início do encontro, ao ser questionado sobre o que impedia um acordo de paz em Gaza.