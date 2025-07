'Não quero parar em 23 vitórias consecutivas', afirma Alcaraz

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, que obteve nesta terça-feira (8) sua 23ª vitória consecutiva nas quartas de final de Wimbledon, a melhor sequência de sua carreira, garantiu que quer mais.

"Não quero parar em 23", brincou o jovem tenista na coletiva de imprensa após derrotar Cameron Norrie (61º), o último jogador britânico que ainda estava na disputa na grama do All England Club, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-3.