México vai enfrentar Colômbia em jogo preparatório para Copa do Mundo de 2026

"A seleção mexicana, bicampeã da Copa Ouro, enfrentará uma das seleções mais populares da América do Sul, a Colômbia", anunciou a Federação Mexicana de Futebol (FMF) em um comunicado.

Dias após conquistar a Copa Ouro, a seleção mexicana anunciou nesta terça-feira (8) que vai enfrentar a Colômbia em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no dia 11 de outubro, nos Estados Unidos.

A partida entre 'Aztecas' e 'Cafeteros' será disputada no Estádio AT&T, em Arlington, Texas, que será uma das sedes da Copa do Mundo do próximo ano.

Comandada pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, a Colômbia está atualmente em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, a última posição que garante uma vaga direta no Mundial de 2026, com duas rodadas para o fim.

No atual ranking de seleções da Fifa, a Colômbia ocupa a 14ª posição, enquanto o México, treinado por Javier Aguirre, está em 17º.

De acordo com dados da FMF, México e Colômbia se enfrentaram 28 vezes com 10 vitórias mexicanas, nove empates e nove triunfos colombianos.