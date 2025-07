"Mereceram a vitória", diz Renato Gaúcho após derrota do Fluminense para o Chelsea

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, reconheceu a superioridade do Chelsea, que venceu o time carioca por 2 a 0 nesta terça-feira (8), nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

"Eles mereceram a vitória", afirmou o treinador brasileiro em entrevista coletiva, destacando o controle do jogo exercido pelo time londrino no MetLife Stadium, em East Rutherford.