Magnata da música Sean 'Diddy' Combs conhecerá sua sentença em 3 de outubro

O magnata da música Sean "Diddy" Combs, declarado culpado há uma semana de duas acusações de tráfico de pessoas com fins de prostituição, conhecerá sua sentença em 3 de outubro, anunciou o juiz nesta terça-feira (8). Ao final de dois meses de julgamento, Combs foi absolvido na quarta-feira passada de associação criminosa e tráfico sexual, as acusações mais pesadas, puníveis com prisão perpétua. Em contrapartida, o júri o declarou culpado de duas acusações de tráfico de pessoas com fins de prostituição.

Cada acusação pela qual foi declarado culpado tem uma pena máxima de 10 anos de prisão. Após se reunir com acusação e defesa, o juiz Arun Subramanian confirmou a data que havia antecipado ao tomar conhecimento da decisão do júri para anunciar a condenação que estabelecerá ao rei do hip hop. Detido desde setembro, o juiz negou a Combs o pedido para aguardar o anúncio da condenação em liberdade, pois tanto o próprio Diddy quanto sua defesa não conseguiram demonstrar que o fundador do selo Bad Boy Records "não representa perigo para ninguém", em particular para suas acusadoras. O juiz lembrou que, em junho de 2024, quando estava sob investigação, houve um incidente violento contra uma ex-companheira.