Macron diz que França e Reino Unido vão "salvar a Europa", em visita de Estado

Segundo Macron, embora os britânicos tenha deixado o bloco, "o Reino Unido não pode ficar à margem. Porque defesa e segurança, competitividade e democracia estão conectados em toda a Europa como um continente". Ele também afirmou que a Europa deve fortalecer sua economia e defesas e reduzir sua dependência "tanto dos EUA quanto da China".

Nesta quarta, 9, é esperado que a política fique em destaque, com a reunião de Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para conversas sobre migração, defesa e investimentos.

A viagem de Macron, a convite do Rei Charles III, é a primeira visita de Estado ao Reino Unido por um chefe da UE desde o Brexit, e um símbolo do desejo do governo britânico de redefinir as relações com o bloco.