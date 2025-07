Lula recebe Modi, acena com fábrica da Embraer e diz que Brics 'não aceita' reclamação de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, dia 7, ao receber visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que os países do Brics rejeitam as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 10% a mais países que se alinharem ao bloco emergente e ao que chamou de políticas "antiamericanas" do grupo. "Não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião do Brics", disse Lula, no Palácio da Alvorada, um dia após a reunião de cúpula no Rio. "Não concordamos quando ontem o presidente dos EUA insinuou que vai taxar os países do Brics."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Modi ignorou o assunto em declaração à imprensa. O premiê nacionalista cultiva laços com Trump e negocia um alívio nas tarifas bilaterais de 26% impostas pelo americano à Índia, em 2 de abril. Trump disse que, dentro da pausa de 90 dias para negociações, o governo indiano acenou com um acordo para zerar tarifas. A Casa Branca vem anunciando desde ontem novas tarifas a países que não conseguiram entrar em acordo com os EUA, mas não incluiu ainda Brasil e Índia nesse novo pacote. Desde o início do governo Trump, Brasil e Índia figuram na lista de reclamações das autoridades de comércio americanas como países que impõem taxas elevadas aos EUA. Pouco após seu retorno à Casa Branca, Trump também ameaçou antes impor 100% de tarifaço se os Brics criassem uma moeda comercial para substituir o dólar - assunto que o grupo deixou de lado na presidência brasileira, e que também não interessa aos indianos.

Lula respondeu novamente à alegação de Trump de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofre "perseguição" e "caça às bruxas" judicial no Brasil. "Somos países soberanos, não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, no jeito que cuidamos do nosso povo. Defendemos o multilateralismo, porque foi o sistema que depois da 2ª Guerra permitiu que o mundo chegasse ao Estado de harmonia que está sendo deformado hoje pelo surgimento do extremismo." Reforma do Conselho de Segurança

O presidente brasileiro defendeu ainda que ambos países pregam a paz e devem ser incluídos na reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. "É inaceitável que países do porte da Índia e do Brasil não ocupem assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU", disse Lula. O petista disse que Índia e Brasil primam pela paz e que os membros do conselho estimulam a guerra. Lula solidarizou-se com a Índia por atentados terroristas na região da Caxemira, região de conflitos com o Paquistão, e disse que a extensão territorial dos países deve ser respeitada.

No plano bilateral, Lula defendeu que países superlativos não podem se distanciar. Ele reclamou do patamar de comércio bilateral - US$ 12 bilhões - e lembrou que há 20 anos tinha o objetivo de chegar a US$ 15 bilhões. "Nosso fluxo comercial não está à altura de nossas economias", afirmou Lula. "Estamos determinados a acelerar essa meta triplicando esse valor em curto prazo." Lula pediu a ampliação do Acordo Comercial entre Mercosul e Índia, reduzindo barreiras tarifárias e não tarifárias, dizendo que ele cobre somente 14% das exportações brasileiras, apesar de recentes aberturas de mercado para o algodão e o frango. Modi, por sua vez, sugeriu que os governos trabalhem para alcançar a cifra de US$ 20 bilhões em cinco anos, no comércio bilateral.