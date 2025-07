Impostor usou IA para se passar por Rubio e enviar mensagens para ministros estrangeiros

Um impostor se fez passar pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e enviou mensagens de voz e de texto gerados por inteligência artificial para altos funcionários e ministros estrangeiros, segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (8).

Segundo o The Washington Post, um funcionário do escritório de Rubio disse que um indivíduo não identificado provavelmente tentava manipular autoridades "com o objetivo de obter acesso a informações ou contas".