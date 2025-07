Homem morre ao ser sugado por motor de avião no norte da Itália

Um homem morreu, nesta terça-feira (8), ao ter sido sugado pelo motor de um avião prestes a decolar no aeroporto de Bergamo, no norte da Itália, informou um porta-voz do aeroporto à AFP.

A vítima, que "não era um passageiro ou um funcionário do aeroporto", forçou a entrada na pista principal, onde foi "perseguido" pela equipe de segurança, sem sucesso, explicou em nota um porta-voz da SACBO, a empresa que administra o aeroporto.