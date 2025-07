Excesso de velocidade, provável causa do acidente de carro que matou Diogo Jota

Um "grande excesso de velocidade" do veículo dirigido pelo jogador Diogo Jota é a provável causa do acidente que matou o atacante português do Liverpool e seu irmão no noroeste da Espanha, indicaram os investigadores nesta terça-feira (8).

As investigações, que ainda estão em andamento, analisaram "as marcas deixadas" pelo veículo, uma Lamborghini Huracán segundo a imprensa portuguesa, e mostram que "tudo aponta" para "um grande excesso de velocidade", afirma a Guarda Civil em nota.