EUA oferecem acordo com Síria para Israel encerrar guerra com Hamas

O presidente dos EUA, Donald Trump, vem aumentando a pressão pelo fim do conflito em Gaza e ofereceu como incentivo para Israel a possibilidade de um acordo para normalizar as relações do país com a Síria, em troca do fim da guerra com o Hamas. A informação foi publicada nesta segunda-feira, 7, pelo jornal Israel Hayom, citando fontes do governo americano, pouco antes da visita do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, à Casa Branca.

A reportagem afirma que o presidente americano enviou ontem um negociador para Damasco para firmar o acordo que teria os EUA como fiadores. O jornal israelense, no entanto, não cita o nome do enviado de Trump nem diz com quem ele se reunirá.