Enchentes deixam 108 mortos no Texas, onde mais chuvas são esperadas

Até a manhã desta terça-feira, as autoridades do condado de Kerr — o mais afetado — haviam recuperado os corpos de 87 vítimas, informou o xerife Larry Leitha à imprensa.

Centenas de equipes de resgate continuavam nesta terça-feira (8) a busca por pessoas arrastadas pelas enchentes repentinas no Texas, que causaram a morte de mais de 100 pessoas, informaram as autoridades, em meio à ameaça de mais chuvas torrenciais.

Entre os mortos estão ao menos 27 meninas e monitoras que estavam hospedadas em um acampamento juvenil de verão às margens do rio Guadalupe quando a catástrofe ocorreu, durante o feriado do 4 de Julho.

"Até o momento, cinco campistas do Camp Mystic e uma monitora continuam desaparecidas", acrescentou Leitha.

As autoridades locais relataram ao menos 108 mortes relacionadas às inundações no centro do Texas, no sul dos Estados Unidos.

Ben Baker, dos guardas florestais do Texas, explicou que as operações de busca e resgate com helicópteros, drones e cães foram extremamente difíceis devido à água e à lama.