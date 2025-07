Dois mortos em cargueiro atacado desde segunda-feira no litoral do Iêmen

Dois tripulantes do cargueiro "MV Eternity C", que foi atacado no Mar Vermelho, em frente ao litoral do Iêmen na segunda-feira à noite, morreram, anunciou nesta terça-feira (8) uma delegação da Libéria durante uma reunião da Organização Marítima Internacional (IMO).

Desde o final de 2023, os rebeldes huthis do Iêmen têm atacado dezenas de navios que consideram vinculados a Israel, e embarcações americanas, garantindo agir em solidariedade com os palestinos da Faixa de Gaza, que estão em meio a uma guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas.