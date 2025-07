Diante das ondas de calor, Marrocos redobra esforços para alertar seus habitantes

Lusaine Yuabd domina quase todas as línguas do Marrocos -árabe clássico, dialeto e berbere- para alertar da melhor forma possível sobre os riscos meteorológicos no país, que enfrenta ondas de calor cada vez mais frequentes devido à mudança climática.

"Toda vez que é emitido um alerta meteorológico, intervenho nos meios de comunicação para avisar os marroquinos", conta à AFP este engenheiro em meteorologia do Centro Nacional de Previsão de Casablanca (oeste).