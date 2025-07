Dez pessoas são acusadas de atacar centro de detenção de migrantes no Texas

Dez pessoas foram acusadas de tentativa de homicídio por participarem de uma "emboscada" em um centro de detenção de imigrantes no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça nesta terça-feira (8). Um agente de polícia foi ferido no pescoço durante o ataque, na noite de sexta-feira, contra um centro do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) na cidade texana de Alvarado, informou o Departamento em um comunicado.

Não se enganem, não foi um protesto pacífico", disse a procuradora federal interina Nancy Larson. "Foi uma emboscada a funcionários federais e locais", acrescentou. O ICE tem desempenhado um papel de destaque nos últimos meses nas políticas do presidente Donald Trump para deportar milhões de imigrantes sem documentos dos Estados Unidos. Segundo uma denúncia criminal, os acusados, vestidos com roupas pretas em estilo militar, começaram a disparar fogos de artifício contra as instalações do ICE e a pichar as palavras "Traidor" e "Porco do ICE" em carros e em uma estrutura de vigilância. Quando um policial de Alvarado chegou ao local, alguém atirou nele de uma área de mata próxima.

Outro suposto agressor disparou entre 20 e 30 vezes contra funcionários carcerários desarmados, segundo o Departamento de Justiça. Na cena, foram recuperados fuzis AR, coletes à prova de bala e walkie-talkies, juntamente com panfletos que diziam "Combata o terror do ICE com a guerra de classes!" e "Libertem todos os presos políticos". Os dez detidos foram alvo de três acusações de tentativa de homicídio de agentes federais e três de disparo de arma de fogo relacionado a um crime violento. Eles podem pegar uma pena mínima de 10 anos de prisão a máxima de prisão perpétua.