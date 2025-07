Com apoio de China e Rússia, Brasil e Índia pedem entrada no Conselho de Segurança da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu em Brasília o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, um dia depois de ambos participarem de uma cúpula do Brics, o grupo de países emergentes que representa quase metade da população do planeta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Brasil e Índia têm um potencial extraordinário e por isso nós reivindicamos o direito de participar no Conselho de Segurança da ONU", afirmou Lula em uma declaração à imprensa ao final do encontro, no âmbito de uma visita de Estado.

No domingo, durante a cúpula do Brics no Rio de Janeiro, os 11 membros plenos do grupo, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, defenderam uma reforma do Conselho de Segurança "para ampliar a voz do Sul Global", conforme a declaração final do encontro.

No texto, China e Rússia, dois dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, se manifestaram expressamente a favor do ingresso de Brasil e Índia.

Estados Unidos, França e Reino Unido completam a exclusiva composição permanente desse órgão e têm poder de veto sobre qualquer decisão do fórum. Outros 10 países participam de forma rotativa e sem poder de veto.