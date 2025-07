Chanel apresenta inverno confortável e glamouroso

A Chanel apresentou nesta terça-feira (8) no Grand Palais, em Paris, uma alta-costura glamourosa e discreta, a última coleção de seu estúdio de criação, antes dos aguardados primeiros passos do novo diretor artístico, Matthieu Blazy.

Vestidos e saias mais leves, em seda ou chiffon, alguns com babados, também fazem parte deste novo guarda-roupa que brinca com camadas, saias longas com fendas sobre outras mais curtas e cintos largos com bolsos.

Tudo apresentado em preto, bege e branco, combinados com botas 'over the knee' de bico redondo.

A nova coleção foi apresentada no Salon d'Honneur, decorado com amplas cortinas drapeadas e confortáveis sofás bege no estilo dos salões de alta-costura do século passado, e não na habitual nave do Grand Palais, que no momento expõe uma instalação monumental do brasileiro Ernesto Neto.

Entre os convidados estavam as atrizes Marion Cotillard e Carole Bouquet, além das rainhas do pop Lorde e Gracie Abrams.