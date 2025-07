Botafogo anuncia filho de Carlo Ancelotti como novo técnico

Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, é o novo treinador do Botafogo, anunciou o clube carioca nesta terça-feira (8) Davide, de 35 anos, terá sua primeira experiência como técnico profissional, depois de acompanhar seu pai como assistente nas passagens por Real Madrid (2021-2025), Everton (2019-2021), Napoli (2018-2019) e Bayern de Munique (2016-2017).

"Bem-vindo, Ancelotti!", escreveu o Botafogo nas redes sociais. "Italiano assinou contrato com o Glorioso até o final de 2026", acrescenta a publicação. Em nota, o clube carioca definiu Davide como um "treinador jovem, preparado e com forte ambição de construir seu próprio legado" e ressaltou seu "perfil global" pela "experiência direta na elite do futebol europeu" como auxiliar de seu pai. Davide Ancelotti havia sido integrado à comissão técnica da Seleção no dia 6 de junho, mas foi liberado de suas funções com o acerto com o Botafogo, informou a CBF, que desejou "boa sorte" ao treinador e adiantou que ele "será convocado pontualmente para a preparação final rumo à Copa do Mundo da Fifa de 2026". Antes de ser assistente, o novo técnico do Botafogo trabalhou como preparador físico ao lado de Carletto no Real Madrid (2013-2015) e no PSG (2012-2013).

Como jogador, Davide fez parte das categorias de base do Milan, onde seu pai brilhou como jogador e como treinador. Sua carreira nos campos foi breve, pois se aposentou aos 20 anos para se tornar técnico. "Meu pai me ensinou a ser flexível, a saber me adaptar, ter ideias e maneiras diferentes de ganhar. É importante que uma equipe saiba se comportar nas diferentes fases do jogo", disse Davide em uma recente entrevista ao jornal esportivo espanhol Marca, descrevendo sua forma de enxergar o futebol. "Prefiro um jogo um pouco mais vertical", acrescentou.

O italiano chega para substituir Renato Paiva, que assumiu o Botafogo em fevereiro, quando o time ainda tentava se encontrar depois da saída do também português Artur Jorge, que em 2024 levou o time às conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. A eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes diante do Palmeiras foi uma ruptura, apesar do grande momento do Botafogo na fase de grupos, com uma vitória sobre o Paris Saint-Germain, campeão europeu. A mudança também chega em circunstâncias difíceis para o proprietário do Botafogo, o americano John Textor.