Ao menos 40 mortos em confrontos entre milícia e grupo armado na Nigéria

O secretário da Cruz Vermelha do estado de Plateau, Nuruden Husain Magaji, declarou que "centenas de milicianos de autodefesa foram emboscados" no domingo na aldeia de Kukawa.

Membros de um grupo armado mataram pelo menos 40 integrantes de uma milícia de autodefesa durante o ataque contra uma aldeia no centro da Nigéria e os confrontos posteriores no domingo, informaram nesta terça-feira (8) fontes locais e a Cruz Vermelha à AFP.

"Esperamos encontrar mais corpos de milicianos encontrados no matagal", acrescentou.

"Segundo os primeiros relatos de nossa equipe no local, pelo menos 30 corpos foram levados para um hospital local. Alguns feridos foram transferidos para um hospital no estado vizinho de Bauchi", disse Magaji.

O estado de Plateau, cenário frequente de tensões intercomunitárias — em particular entre agricultores sedentários e pastores nômades que disputam o acesso à terra e aos recursos —, registrou nos últimos meses um aumento da violência.

Musa Ibrahim, morador de Bunyun, no distrito vizinho de Wase, declarou que "10 membros das milícias tiveram as mortes confirmadas depois que 'bandidos' atacaram nossa comunidade no domingo".

