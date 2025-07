Adolescente mata uma criança e deixa dois feridos em escola no Rio Grande do Sul

Um adolescente de 16 anos matou uma criança e feriu outras duas pessoas em ataque a uma escola no Rio Grande do Sul, informaram autoridades nesta terça-feira. O suposto agressor foi detido pela polícia, que investiga a motivação do crime.

"As vítimas foram duas crianças, uma de 8 anos e outra de 9, sendo que esta última não resistiu aos ferimentos e foi a óbito após ser socorrida", detalhou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.